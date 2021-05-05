Це традиційні заходи безпеки, які здійснює Управляння держохорони. Зазначається, що разом з Блінкеном прилітає його заступниця Вікторія Нуланд.

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Де ще обмежений рух у Києві

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що у столиці на місяць обмежили рух на проспекті Степана Бандери. Там йде капітальний ремонт.

Також комунальники столиці збираються проводити ремонтні роботи на шляхопроводі на перетині проспекту Шухевича з вулицею Бальзака. Через це рух спорудою вимушено частково перекриють.

Про візит дипломатів

У ході свого робочого візиту Блінкен планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Будуть обговорювати, зокрема, російську агресію на сході України. Про це йдеться в заяві прессекретаря американського відомства Неда Прайса.

Держсекретар відправиться до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з президентом Зеленським, главою МЗС Кулебою, іншими членами уряду і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі безперервної агресії Росії,

– йдеться в повідомленні.