У центрі Києва біля Arena City чоловік підстрелив іноземця
Інцидент трапився вранці 6 квітня у центрі Києва біля торговельного центру Arena City. Невідомий чоловік напав на іноземця, з яким випадково зустрівся у місці найактивніших тусовок столиці.
Джерело:Прокуратура Києва
Про злочин правоохоронці дізналися від самого потерпілого. Громадянин Великої Британії та Північної Ірландії сам викликав патрульних, та повідомив про напад із застосуванням зброї.
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Що відомо про стрілянину у центрі Києва
- Згідно з показами потерпілого, до нього підійшов незнайомець, який без будь-яких на те причин почав агресивно поводитися.
- Порушник спокою дістав пістолет та вистрелив іноземцю у ногу, після чого втік.
- Патрульні швидко встановили, де перебуває стрілець, та затримали його.
Слідчі, які прибули на місце події, кваліфікували вчинок затриманого як хуліганство з використанням зброї. Представники прокуратури Києва вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.
Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Чи отримав потерпілий поранення, та з чого саме стріляв підозрюваний, правоохоронці не повідомили.
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