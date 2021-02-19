Добре, що не на голову: у центрі Києва бурулька пошкодила магазин
Бурулька пошкодила магазин / 24 канал
У Києві на провулку Тараса Шевченка 19 лютого бурулька пошкодила магазин. Внаслідок падіння криги, перед входом зіпсовано частину навісної конструкції, що була прилаштована над дверима.
Джерело:"Київ Оперативний"
На щастя, ніхто не постраждав. Але киян застерігають – в столицю після морозів й снігу йде тепло, а це означає, що необхідно обережно пересуватися вулицями й триматися якомога далі від будинків, адже бурульки будуть продовжувати падати.
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В столиці від них постраждали вже 4 людини.
Комунальники намагаються запобігти таким випадкам, у Києві навіть збільшили кількість бригад для очищення покрівель будинків від крижаних наростань.
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