Очевидці інциденту стверджують, що дівчина досить довгий час блокувала проїзд автівкам та танцювала на капотах машин. За цим спостерігали десятки киян, які прогулювалися на Подолі.

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Свідки події кажуть, що жінка, скоріш за все, перебувала у стані наркотичного сп'яніння.

Після удару втратив свідомість

  • Інцидент трапився ввечері 28 червня на Контрактовій площі. Після блокування проїзду автівкам жінка стрибнула на руки чоловіку, який почав її розкручувати.
  • Під час цього імпровізованого танцю чоловік не утримав жінку та ударив її головою о металеве загородження. Крім того, він досить серйозно вдарився й сам.
  • Внаслідок інциденту чоловік втратив свідомість.

Потерпілим викликали швидку. Втім, жінка відмовилася від допомоги медиків та пішла з місця події. Про долю чоловіка нічого не відомо.

Дивіться відео падіння жінки та чоловіка на проїзній частині Контрактової площі у Києві: