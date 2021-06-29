Очевидці інциденту стверджують, що дівчина досить довгий час блокувала проїзд автівкам та танцювала на капотах машин. За цим спостерігали десятки киян, які прогулювалися на Подолі.

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Свідки події кажуть, що жінка, скоріш за все, перебувала у стані наркотичного сп'яніння.

Після удару втратив свідомість

Інцидент трапився ввечері 28 червня на Контрактовій площі. Після блокування проїзду автівкам жінка стрибнула на руки чоловіку, який почав її розкручувати.

Під час цього імпровізованого танцю чоловік не утримав жінку та ударив її головою о металеве загородження. Крім того, він досить серйозно вдарився й сам.

Внаслідок інциденту чоловік втратив свідомість.

Потерпілим викликали швидку. Втім, жінка відмовилася від допомоги медиків та пішла з місця події. Про долю чоловіка нічого не відомо.

Дивіться відео падіння жінки та чоловіка на проїзній частині Контрактової площі у Києві: