Про інцидент написав у фейсбуці друг дівчини Владислав Гребельник. За його словами, поїздка клієнтки Bolt з роботи додому закінчилася викликом швидкої допомоги та обличчям у крові.
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За словами користувача, випадки травмування людей, які користуються послугою оренди самокатів, є дуже частими.
Стрибала, аби не потрапити під машину
Аліса Поліщук отримала травми через відмову гальм самоката Bolt / Фото Владислава Гребельника
- Як стверджує Гребельник, на з'їзді з пагорбу біля Маріїнського парку у самоката відмовили гальма. Оскільки дівчина могла виїхати на проїжджу частину та потрапити під машину, їй довелося стрибати на асфальт.
- Внаслідок падіння жінка отримала забої та подряпини рук та обличчя. Допомогу їй надавали медики швидкої.
- У якості компенсації компанія Bolt надала дівчині лише купон на 200 гривень на послуги таксі.
Постраждалій надавали допомогу медики швидкої / Фото Владислава Гребельника
Електросамокати стоять на кожному кроці. На них катаються і вдвох, і втрьох. На них щодня розбивають голови й ламають ноги. Сам же Bolt в юридичній інформації повністю відмовляється від своїх самокатів, не несе відповідальності за їх обслуговування тощо. І це дає їм можливість зберегти себе по закону, а у нас тільки й залишається, що жарити їх новинами у Facebook,
– підкреслив Гребельник.
У Bolt обіцяють страховку
У коментарі для 24 каналу Антон Милка, керівник напряму із розвитку шерінгових сервісів компанії Bolt в Україні, зазначив, що служба підтримки та страхова компанія одразу ж зв'язалася із Поліщук. За словами працівника підприємства, кожна поїздка на електросамокаті застрахована на 200 тисяч гривень. При цьому вона нібито покриває ризики, пов'язані з травмуванням людей.
Крім того, як стверджує Милка, у компанії приділяють увагу обслуговуванню та ремонту самокатів, зважаючи на високий попит на цю послугу. При цьому при отриманні інформації про несправність приладу, він буцімто одразу блокується супортом Bolt.