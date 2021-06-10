Через зламані гальма: у центрі Києва дівчина мусила стрибати з самоката Bolt

Черговий випадок травмування під час катання на орендованому самокаті відомої компанії Bolt трапився ввечері 9 червня біля Маріїнському парку. Працівниця Верховної Ради Аліса Поліщук постраждала через несправність гальм транспортного засобу.

Про інцидент написав у фейсбуці друг дівчини Владислав Гребельник. За його словами, поїздка клієнтки Bolt з роботи додому закінчилася викликом швидкої допомоги та обличчям у крові.

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За словами користувача, випадки травмування людей, які користуються послугою оренди самокатів, є дуже частими.

Стрибала, аби не потрапити під машину



Аліса Поліщук отримала травми через відмову гальм самоката Bolt / Фото Владислава Гребельника

Як стверджує Гребельник, на з'їзді з пагорбу біля Маріїнського парку у самоката відмовили гальма. Оскільки дівчина могла виїхати на проїжджу частину та потрапити під машину, їй довелося стрибати на асфальт.

Внаслідок падіння жінка отримала забої та подряпини рук та обличчя. Допомогу їй надавали медики швидкої.

У якості компенсації компанія Bolt надала дівчині лише купон на 200 гривень на послуги таксі.



Постраждалій надавали допомогу медики швидкої / Фото Владислава Гребельника

Електросамокати стоять на кожному кроці. На них катаються і вдвох, і втрьох. На них щодня розбивають голови й ламають ноги. Сам же Bolt в юридичній інформації повністю відмовляється від своїх самокатів, не несе відповідальності за їх обслуговування тощо. І це дає їм можливість зберегти себе по закону, а у нас тільки й залишається, що жарити їх новинами у Facebook,

– підкреслив Гребельник.

У Bolt обіцяють страховку

У коментарі для 24 каналу Антон Милка, керівник напряму із розвитку шерінгових сервісів компанії Bolt в Україні, зазначив, що служба підтримки та страхова компанія одразу ж зв'язалася із Поліщук. За словами працівника підприємства, кожна поїздка на електросамокаті застрахована на 200 тисяч гривень. При цьому вона нібито покриває ризики, пов'язані з травмуванням людей.

Крім того, як стверджує Милка, у компанії приділяють увагу обслуговуванню та ремонту самокатів, зважаючи на високий попит на цю послугу. При цьому при отриманні інформації про несправність приладу, він буцімто одразу блокується супортом Bolt.