Одразу дві зовсім не найдешевші автівки постраждали через погано закріплений комунальниками дорожній знак, а також погодні умови. Вранці 19 лютого знак, який показує напрямок руху, впав прямо на машини, які стояли під ним.

Комунальна аварія, яка закінчилася вм'ятинами на Seat Ibiza та електрокарі Nissan Leaf, сталася на Хрещатику. Дивіться також Їхав зустрічкою та розбив бампер: поліцейські показали кумедне зіткнення легковиків у Києві Відео інциденту зробив один зі свідків події. На записі видно, як над автівками, які чекають дозволеного для руху сигналу світлофора, висить лише в одному місці закріплений знак. Скоріш за все, без компенсацій Через вітер металева табличка впала на машини, залишивши на них вм'ятини.

Скільки коштуватиме ремонт автівок, невідомо. Однак якщо у власників немає страхування Каско, їм, скоріш за все, доведеться розраховуватись за відновлення машин самостійно.

Як стверджують юристи, притягнути до відповідальності комунальників буде вкрай складно навіть якщо експертиза встановить, що знак впав через їх недбалість. Чи працювали на місці події патрульні, невідомо. Дивіться відео падіння дорожнього знака на автівки у центрі Києва: