У центрі Києва дорожній знак впав на машини: відео

Джерело:Київ оперативний
Одразу дві зовсім не найдешевші автівки постраждали через погано закріплений комунальниками дорожній знак, а також погодні умови. Вранці 19 лютого знак, який показує напрямок руху, впав прямо на машини, які стояли під ним.
Комунальна аварія, яка закінчилася вм'ятинами на Seat Ibiza та електрокарі Nissan Leaf, сталася на Хрещатику.
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Чи працювали на місці події патрульні, невідомо.
Дивіться відео падіння дорожнього знака на автівки у центрі Києва: