У центрі Києва горіло приміщення Aroma Kava: відео
Пожежу в Aroma Kava ліквідували досить швидко / Скриншот із відео
Пожежа в популярній кав'ярні сталася ввечері 29 грудня на вулиці Богдана Хмельницького, 10 у Києві. Для того, щоб впоратись з вогнем, рятувальникам довелося розбирати частину стіни будинку.
Інформація про загоряння у 5-поверховому будинку в центрі Києві надійшла до гарячої лінії рятувальників близько 20:00. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС столиці.
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Рятувальники, які прибули на місце інциденту, оцінили масштаб пожежі, та одразу почали боротися з вогнем.
Що відомо про пожежу в Aroma Kava у Києві
Коли бійці ДСНС приїхали, всередині приміщення вже нікого не було. Співробітники та відвідувачі встигли швидко вибігти на вулицю.
- О 20:22 пожежу було локалізовано, а ще за 3 хвилини – ліквідовано.
- Внаслідок пожежі пошкоджено й розібрано 4 квадратних метри стіни закладу.
- Ніхто з людей не постраждав.
- На місці події працювали 15 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки.
Через що саме сталося загоряння, невідомо. Це з'ясовують експерти.
Дивіться відео пожежі в Aroma Kava у центрі Києва:
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