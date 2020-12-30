Пожежа в популярній кав'ярні сталася ввечері 29 грудня на вулиці Богдана Хмельницького, 10 у Києві. Для того, щоб впоратись з вогнем, рятувальникам довелося розбирати частину стіни будинку.

Інформація про загоряння у 5-поверховому будинку в центрі Києві надійшла до гарячої лінії рятувальників близько 20:00. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС столиці.

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Рятувальники, які прибули на місце інциденту, оцінили масштаб пожежі, та одразу почали боротися з вогнем.

Що відомо про пожежу в Aroma Kava у Києві

Коли бійці ДСНС приїхали, всередині приміщення вже нікого не було. Співробітники та відвідувачі встигли швидко вибігти на вулицю.

О 20:22 пожежу було локалізовано, а ще за 3 хвилини – ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено й розібрано 4 квадратних метри стіни закладу.

Ніхто з людей не постраждав.

На місці події працювали 15 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки.

Через що саме сталося загоряння, невідомо. Це з'ясовують експерти.

Дивіться відео пожежі в Aroma Kava у центрі Києва: