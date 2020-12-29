Загоряння трапилося у Голосіївському районі Києва у приміщенні закладу ESHAK на вулиці Велика Васильківська, 85/87 близько 10:00 29 грудня. Рятувальники впоралися з вогнем досить швидко.

До пожежних із викликом звернулися мешканці Києва, які побачили клуби диму з даху багатоквартирного будинку. Само джерело загоряння при цьому було на першому поверсі, повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.

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Вогнеборці, які прибули на місце події, з'ясували, що горять жирові відкладення у витяжній шафі.

Що відомо про пожежу в ресторані ESHAK

Через те, що пожежа виникла фактично у вентиляційному спорядженні, дим від неї йшов назовні, а не всередину приміщення. Це значно зменшувало ступінь небезпеки вогню для людей.



Пожежа в ESHAK у Києві / Фото dtp.kiev.ua

На місці надзвичайної події працювали 3 одиниці спецтехніки, а також 12 рятувальників. О 10:36 пожежу ліквідували.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину пожежі з'ясовують спеціалісти.

Ресторан ESHAK, згідно з відкритими даними, належить російському коміку Сергію Свєтлакову та ресторатору Олександру Орлову. Шоумен неодноразово висловлювався про необхідність путінської окупації, а також про підтримку агресивних дій Росії відносно України. Втім, це не як не заважає його бізнесу в Україні.