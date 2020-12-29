У центрі Києва горів ресторан російського артиста Сергія Свєтлакова: фото
Загоряння трапилося у Голосіївському районі Києва у приміщенні закладу ESHAK на вулиці Велика Васильківська, 85/87 близько 10:00 29 грудня. Рятувальники впоралися з вогнем досить швидко.
До пожежних із викликом звернулися мешканці Києва, які побачили клуби диму з даху багатоквартирного будинку. Само джерело загоряння при цьому було на першому поверсі, повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.
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Що відомо про пожежу в ресторані ESHAK
Через те, що пожежа виникла фактично у вентиляційному спорядженні, дим від неї йшов назовні, а не всередину приміщення. Це значно зменшувало ступінь небезпеки вогню для людей.
Пожежа в ESHAK у Києві / Фото dtp.kiev.ua
На місці надзвичайної події працювали 3 одиниці спецтехніки, а також 12 рятувальників. О 10:36 пожежу ліквідували.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину пожежі з'ясовують спеціалісти.
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