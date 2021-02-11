У центрі Києва катались на сноубордах немов на гірськолижному курорті: відео
На Андріївському узвозі катались на сноубордах / 24 канал
У Києві на Андріївському узвозі молодь влаштувала розваги – катались на сноубордах. Кількість снігу й нахил цієї вулиці дозволяють порівняти її з гірськолижною трасою.
Джерело:24 канал
Відео таких розваж оприлюднили у соцмережах.
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Зокрема, це зробив користувач Володимир Самарянін.
У центрі Києва катались на сноубордах: дивіться відео
Снігопад у столиці
У Києві з понеділка, 8 лютого, спостерігаються значні опади снігу.
Це додало проблем для багатьох киян, фактично зупинило рух транспорту, але для любителів гірськолижних видів спорту з’явилась можливість покататися на лижах та сноубордах просто у межах столиці.
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