У центрі Києва катались на сноубордах немов на гірськолижному курорті: відео

Джерело:24 канал
У Києві на Андріївському узвозі молодь влаштувала розваги – катались на сноубордах. Кількість снігу й нахил цієї вулиці дозволяють порівняти її з гірськолижною трасою.
Відео таких розваж оприлюднили у соцмережах.
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Зокрема, це зробив користувач Володимир Самарянін.
У центрі Києва катались на сноубордах: дивіться відео
У Києві з понеділка, 8 лютого, спостерігаються значні опади снігу.За різними оцінками, за ці дні у столиці вже випало 30-35 сантиметрів снігу. Такого потужного снігопаду у Києві не було з 2013 року.
Це додало проблем для багатьох киян, фактично зупинило рух транспорту, але для любителів гірськолижних видів спорту з’явилась можливість покататися на лижах та сноубордах просто у межах столиці.