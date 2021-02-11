У центрі Києва катались на сноубордах немов на гірськолижному курорті: відео

У Києві на Андріївському узвозі молодь влаштувала розваги – катались на сноубордах. Кількість снігу й нахил цієї вулиці дозволяють порівняти її з гірськолижною трасою.

Відео таких розваж оприлюднили у соцмережах.

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Зокрема, це зробив користувач Володимир Самарянін.

У центрі Києва катались на сноубордах: дивіться відео

Снігопад у столиці

У Києві з понеділка, 8 лютого, спостерігаються значні опади снігу.

За різними оцінками, за ці дні у столиці вже випало 30-35 сантиметрів снігу. Такого потужного снігопаду у Києві не було з 2013 року.

Це додало проблем для багатьох киян, фактично зупинило рух транспорту, але для любителів гірськолижних видів спорту з’явилась можливість покататися на лижах та сноубордах просто у межах столиці.