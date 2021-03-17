Досить жорстка аварія сталася ввечері 16 березня на Володимирській вулиці у Києві. З невідомих причин один з водіїв смикнув руль та влетів на зустрічку.

За попередніми даними, швидкість, з якою машини влетіли один в одного, була дуже великою. Принаймні про це свідчать пошкодження, які зазнали автівки.

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На місці події працювали патрульні поліцейські та медики швидкої.

Що відомо про лобове зіткнення у Києві на Володимирській



Зіткнення було потужним / Фото "Києва оперативного"

Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, що призвело до ДТП, з'ясовують правоохоронці.

Інспектори патрульної поліції стверджують, що внаслідок аварії ніхто не постраждав, а обидва водії були тверезими.

Власник Mercedes після аварії швидко зняв з машини номерні знаки.



Mercedes стояв на місці аварії без номерів / Фото "Києва оперативного"

Водії обох машин дивом не постраждали. Однак Audi залишилася без переднього бампера із вм'ятиною на всій лівій частині, а от у Mercedes відірвало колесо та рознесло передню частину машини.

Дивіться відео з місця ДТП у Києві на вулиці Володимирській: