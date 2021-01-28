Чергова акція протесту фізичних особ-підприємців, незадоволених рішенням влади контролювати їхню фінансову діяльність за допомогою касових апаратів, призвела 28 січня до унеможливлення руху центром Києва.

Джерело: 24 канал

Зазвичай ФОПи бунтують на фактично виділеному для них місці на Майдані, а особливого інтересу до їхньої акції не спостерігають. Тож, тепер вони вирішили привернути до себе більше уваги.

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Аби влада пішла їм на поступки та виконала умови, які висувають учасники акції, сьогодні протестувальники вирішили нанести більшу шкоду для міста та мешканців.

Величезний маршрут із блокуванням транспортних артерій



ФОПи вирішили діяти більш шкідливо / Фото 24 каналу

Згідно з даними патрульної поліції, ФОПи вирішили не просто заблокувати рух Хрещатиком, а пройтися центром Києва. Звісно, проїзними частинами.



ФОПи продовжують протести / Фото 24 каналу

Протестувальники збираються перекрити:

Хрещатик;

площу Льва Толстого;

вулицю Велику Васильківську;

вулицю Саксаганського;

вулицю Антоновича;

вулицю Жилянську;

вулицю Володимирську.

Після цієї ходи ФОПи знову повернуться на Майдан, де продовжать свою акцію.

Дивіться відео перекриття руху у центрі Києва протестувальниками-ФОПами: