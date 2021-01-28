У центрі Києва мітингувальники-ФОПи блокують рух багатьма вулицями: відео
Чергова акція протесту фізичних особ-підприємців, незадоволених рішенням влади контролювати їхню фінансову діяльність за допомогою касових апаратів, призвела 28 січня до унеможливлення руху центром Києва.
Джерело: 24 канал
Зазвичай ФОПи бунтують на фактично виділеному для них місці на Майдані, а особливого інтересу до їхньої акції не спостерігають. Тож, тепер вони вирішили привернути до себе більше уваги.
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Величезний маршрут із блокуванням транспортних артерій
ФОПи вирішили діяти більш шкідливо / Фото 24 каналу
Згідно з даними патрульної поліції, ФОПи вирішили не просто заблокувати рух Хрещатиком, а пройтися центром Києва. Звісно, проїзними частинами.
ФОПи продовжують протести / Фото 24 каналу
Протестувальники збираються перекрити:
- Хрещатик;
- площу Льва Толстого;
- вулицю Велику Васильківську;
- вулицю Саксаганського;
- вулицю Антоновича;
- вулицю Жилянську;
- вулицю Володимирську.
Після цієї ходи ФОПи знову повернуться на Майдан, де продовжать свою акцію.
Дивіться відео перекриття руху у центрі Києва протестувальниками-ФОПами:
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