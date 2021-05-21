Відео стрілянини оприлюднила у сторіс інстаграму користувачка з ніком 15davydova. Після того, як інцидент набув розголосу, запис був видалений.
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Внаслідок події, за попередніми даними, ніхто не постраждав.
Що відомо про стрілянину по військовій частині НГУ у Києві
- Інцидент стався о 6:34. Невідомі молодики з рушницею дрібного калібру вийшли на балкон житлового комплексу "Аристократ" на вулиці Євгена Коновальця, 34.
- Чоловік, який тримав у руках зброю, на камеру навів її в напрямку військової частини №2260, бійці якої спеціалізуються на охороні іноземних посольств та дипломатичних місій.
- Згодом зловмисник вистрелив з рушниці, після чого на записі почувся дівочий сміх.
Експерти зазначають, що, скоріш за все, молодики стріляли з газової рушниці, на володіння якою не потрібний дозвіл правоохоронців.
Чи займаються поліцейські розшуком порушників спокою, наразі невідомо.
Дивіться відео стрілянини в напрямку військової частини у Києві: