Погрожував підірвати ЖЕК: у центрі Києва затримали нетверезого з гранатою

Інцидент стався днями у Печерському районі столиці, де в одній з житлово-експлуатаційних компанії нетверезий чоловік загрожував підірвати гранату Ф-1. Зловмисника затримали.

Повідомлення про людину з гранатою надійшло до гарячої лінії поліції. На місце одразу ж прибули дільничі офіцери поліції, вибухотехніки та слідчі. Порушника затримали. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Правоохоронці кваліфікували вчинок чоловіка як хуліганство. За це його можуть засудити до 7 років ув'язнення.

Що відомо про загрозу вибуху у центрі Києва

Чоловік з гранатою в руках прийшов до будівлі ЖЕКу вранці. Він казав, що готовий все підірвати.

Як з'ясували правоохоронці, граната у зловмисника виявилася навчальною. Її відправили на експертизу.

Затриманий перебував у нетверезому стані. Пояснити свої дії він не зміг.

Слідчі встановили, що його вже засуджували за аналогічний злочин. У 2017 році він загрожував вибухом у лікарні на вулиці Підвисоцького.



Затриманий на Печерську вже скоював аналогічний злочин / Фото поліції Києва

Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. На час слідства суд відпустив його під особисте зобов'язання. Втім, фігурант провадження має носити електронний браслет.

Якщо чоловіка визнають винним, служителі Феміди можуть покарати його ув'язненням на термін від 3 до 7 років.