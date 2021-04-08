Погрожував підірвати ЖЕК: у центрі Києва затримали нетверезого з гранатою

Джерело:поліція Києва
Інцидент стався днями у Печерському районі столиці, де в одній з житлово-експлуатаційних компанії нетверезий чоловік загрожував підірвати гранату Ф-1. Зловмисника затримали.
Повідомлення про людину з гранатою надійшло до гарячої лінії поліції. На місце одразу ж прибули дільничі офіцери поліції, вибухотехніки та слідчі. Порушника затримали. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Затриманий на Печерську вже скоював аналогічний злочин / Фото поліції Києва
Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. На час слідства суд відпустив його під особисте зобов'язання. Втім, фігурант провадження має носити електронний браслет.
Якщо чоловіка визнають винним, служителі Феміди можуть покарати його ув'язненням на термін від 3 до 7 років.