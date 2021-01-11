Днями у Києві 3 невідомих здійснили зухвале пограбування 42-річного мешканця столиці. Інцидент стався на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Напад на чоловіка стався біля пункту обміну валют, де постраждалий обміняв 200 тисяч доларів. Про це повідомляє видання OBOZREVATEL із посиланням на власні джерела.

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Діяли зловмисники у денний час.

Що відомо про пограбування чоловіка біля обмінника в Києві

Коли 42-річний киянин повертався до машини, до нього під'їхали невідомі на чорному Volkswagen Passat.

3 чоловіків вибігли з автівки та почали бити потерпілого, після чого відібрали у нього сумку з грошима.

За кілька хвилин після нападу зловмисники втекли з місця події.

Чоловік, в якого забрали величезну суму, намагався власноруч переслідувати нападників, але наздогнати їх не зміг.

У поліції цей інцидент офіційно наразі не прокоментували.

Не поодинокий випадок

Напади на людей, які обмінюють великі суми, або знімають їх у банківських установах, трапляються у Києві фактично регулярно. Зазвичай за ними стоять працівники фінансових структур, які повідомляють нападникам про клієнтів, що збираються отримувати гроші.