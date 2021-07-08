Як зазначили у пресслужбі ДСНС, повідомлення про пожежу на Лейпцизькій вулиці надійшло на пульт надзвичайників о 4:20. Коли рятувальники прибули на місце, вони побачили загоряння у тамбурі до горища.

Дивіться також На кордоні України зі Словаччиною чоловік спалив своє авто: відео

Площа пожежі становила 2 квадратних метри. Втім, на ліквідацію вогню знадобилося чимало часу.

Помітили студенти



Внаслідок пожежі ніхто не постраждав / Фото "Новини.LIVE"

Дим від вогню побачили студенти коледжу, які розбудили мешканців квартири, яким належить тамбур. Сталося це близько 4:20.

Коли на місце події прибули вогнеборці, з-під даху багатоповерхівки валив густий дим.

Частина рятувальників почала евакуйовувати людей з приміщення, а інші їх колеги зосередилися на боротьбі з вогнем.

О 5:01 вогонь локалізували, а ще за 9 хвилин – повністю ліквідували. У ДСНС кажуть, що внаслідок інциденту було пошкоджено диван, який стояв у тамбурі. Крім того, вогонь закоптив стіну та стелю приміщення.

Над гасінням пожежі працювали 15 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину загоряння встановлюють слідчі.

Дивіться відео гасіння пожежі у гуртожитку Києва: