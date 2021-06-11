Через масові заходи також зміниться розклад руху громадського транспорту. У зв'язку з цим патрульні поліцейські та представники КМДА звернулися до киян з проханням заздалегідь спланувати свої маршрути.
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Окрім обмежень для руху транспорту, жителі столиці зіштовхнуться й з іншими незручностями. Зокрема, з 20:00 до 23:00 11 та 12 червня відключатимуть зовнішнє освітлення на низці вулиць.
Якими вулицями заборонять рух у Києві 11 та 12 червня
З 16:00 12 червня у столиці обмежать рух транспорту на:
- Софійській площі;
- Малій Житомирській вулиці;
- Володимирській вулиці (від Ірининської до Великої Житомирської);
- Рильському провулку.
Зміни руху громадського транспорту стосуватимуться лише тих маршрутів, які курсують цими вулицями.
Де у Києві відключатимуть зовнішнє освітлення 11 та 12 червня
Як зазначили у КМДА, з 20:00 до 23:00 представники комунального підприємства "Київміськсвітло" частково відключать зовнішнє освітлення на:
- Софійській площі;
- Малій Житомирській вулиці;
- Володимирській вулиці (від Ірининської до Великої Житомирської);
- Рильському провулку.
Без світла вулиці залишаться для проведення монументальної світлової проєкції вистави "Я - мрія ...", яку створять з використанням 3D-технологій.
Схема блокування руху у центрі Києва 11 та 12 червня / Ілюстрація патрульної поліції Києва