Через масові заходи також зміниться розклад руху громадського транспорту. У зв'язку з цим патрульні поліцейські та представники КМДА звернулися до киян з проханням заздалегідь спланувати свої маршрути.

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Окрім обмежень для руху транспорту, жителі столиці зіштовхнуться й з іншими незручностями. Зокрема, з 20:00 до 23:00 11 та 12 червня відключатимуть зовнішнє освітлення на низці вулиць.

Якими вулицями заборонять рух у Києві 11 та 12 червня

З 16:00 12 червня у столиці обмежать рух транспорту на:

Софійській площі;

Малій Житомирській вулиці;

Володимирській вулиці (від Ірининської до Великої Житомирської);

Рильському провулку.

Зміни руху громадського транспорту стосуватимуться лише тих маршрутів, які курсують цими вулицями.

Де у Києві відключатимуть зовнішнє освітлення 11 та 12 червня

Як зазначили у КМДА, з 20:00 до 23:00 представники комунального підприємства "Київміськсвітло" частково відключать зовнішнє освітлення на:

Софійській площі;

Малій Житомирській вулиці;

Володимирській вулиці (від Ірининської до Великої Житомирської);

Рильському провулку.

Без світла вулиці залишаться для проведення монументальної світлової проєкції вистави "Я - мрія ...", яку створять з використанням 3D-технологій.



Схема блокування руху у центрі Києва 11 та 12 червня / Ілюстрація патрульної поліції Києва