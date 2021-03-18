Надзвичайна подія сталася вдень 16 березня на бульварі Тараса Шевченка. Підприємець знайшов оголошення про обмін валют нібито в офіційному пункті. Внаслідок цього чоловік залишився без 82 тисяч доларів.

За попередніми даними, потерпілий знайшов вигідну пропозицію щодо обміну валюти та домовився із "касиром" про дату та час приїзду.

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Щоб чоловік не запідозрив нічого кримінального, зловмисник облаштував нібито "справжній" пункт обміну валют, із вивіскою та всіма схожими атрибутами.

Що відомо про викрадення понад 2 мільйонів гривень у підприємця в Києві

Стався злочин поблизу від готелю Hilton Kyiv. Коли бізнесмен прибув до обмінника, він передав "касиру" сумку з 82 тисячами доларів.

Коли ж "працівник обмінного пункту" забрав гроші, він пообіцяв винести 2 мільйони 200 тисяч гривень, однак зник.

Додзвонитися зловмиснику ошуканий не зміг, тому звернувся до поліції.

Правоохоронці з'ясували, що обмінник був фальшивим та спеціально обладнаним для того, щоб касир міг втекти із грошима клієнта.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження. Втім, наразі особу причетного до вчинення махінації правоохоронці не встановили.

Зверніть увагу! Афери із фейковими пунктами обміну валют не є чимось новим. Впродовж 2017 – 2018 років у Києві ошукали щонайменше 20 осіб. Щоб не стати жертвою зловмисників, правоохоронці радять користуватися послугами банків або перевірених точок обміну.