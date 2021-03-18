У фальшивому обміннику: в центрі Києва у підприємця забрали 82 тисячі доларів

Джерело:OBOZREVATEL
Надзвичайна подія сталася вдень 16 березня на бульварі Тараса Шевченка. Підприємець знайшов оголошення про обмін валют нібито в офіційному пункті. Внаслідок цього чоловік залишився без 82 тисяч доларів.
За попередніми даними, потерпілий знайшов вигідну пропозицію щодо обміну валюти та домовився із "касиром" про дату та час приїзду.
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Правоохоронці з'ясували, що обмінник був фальшивим та спеціально обладнаним для того, щоб касир міг втекти із грошима клієнта.
За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження. Втім, наразі особу причетного до вчинення махінації правоохоронці не встановили.Зверніть увагу! Афери із фейковими пунктами обміну валют не є чимось новим. Впродовж 2017 – 2018 років у Києві ошукали щонайменше 20 осіб. Щоб не стати жертвою зловмисників, правоохоронці радять користуватися послугами банків або перевірених точок обміну.