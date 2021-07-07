Сердечка тішать водіїв, коли на світлофорі вмикається заборонний сигнал. Як довго працюватиме подібний пристрій, невідомо.

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Також не зрозуміло, чи то світлофор на цьому місці замінили на новий працівники комунальних підприємств, або ж поява сердечок – справа киян.

Раніше такий світлофор вже встановлювали

Наразі невідомо, чи перебуватиме досить милий світлофор на Бесарабці й далі, або його демонтують.

У липні 2019 року прилад із сердечками вже встановлювали, але комунальники одразу ж його знесли. Мотивували вони це тим, що конструкція не відповідала стандартам.

Офіційної реакції на нову появу світлофора ані від поліцейських, ані від представників місцевої влади, наразі немає.

Жодних змін у технічні вимоги для світлофорів та інших засобів організації руху з 2019 року не приймали. То ж, прилад, який замість червоного кола показує будь-які інші фігури технічно вважається таким, що має бути заміненим.