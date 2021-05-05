Як стверджують колишні мешканці будівлі, руйнуватися вона почала, коли забудовник почав забивати палі впритул до її фундаменту. Тоді всередині будинку почали з'являтися тріщини. Згодом представники компанії-забудовника запропонували людям викупити у них житло.

Дивіться також У Києві можуть зруйнувати ще один історичний будинок: вже працює техніка

Жителям нібито обіцяли компенсувати вартість квартир, але за заниженою вартістю.

Будинок руйнується шаленими темпами



Тріщини будинку, який незабаром можуть знести / Фото "Апостроф"

Люди, які є власниками квартир в історичній будівлі, кажуть, що виселили їх з будинку "добровільно-примусово". Оскільки будівля перебувала в аварійному стані та жити в ній було небезпечно.

Вже після продажу квартир у будинку зняли батареї та вікна. Нібито для того, щоб довести його до аварійного стану.



Палі біля історичного будинку / Фото "Хмарочос"

За словами краєзнавця Антона Короба, будинок на вулиці Володимирській, 93 вже фактично приречений. Його не внесли до переліку об'єктів культурної спадщини.



Тріщини з'явилися після початку будівництва поблизу / Фото "Апостроф"

Проте будівля перебуває в центральній історичній місцевості Києва, де будівельні роботи мають узгоджуватись з Міністерством культури та інформаційної політики.



Проєкт, який збираються побудувати біля Володимирської, 93 / Ілюстрація archunion