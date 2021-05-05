У центрі Києва руйнується історичний будинок: фото

Унікальна садиба, побудована на початку XIX сторіччя на вулиці Володимирській, перебуває у занедбаному стані. Будинок під номером 93 руйнується, ймовірно, через дії забудовника.

Як стверджують колишні мешканці будівлі, руйнуватися вона почала, коли забудовник почав забивати палі впритул до її фундаменту. Тоді всередині будинку почали з'являтися тріщини. Згодом представники компанії-забудовника запропонували людям викупити у них житло.

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Жителям нібито обіцяли компенсувати вартість квартир, але за заниженою вартістю.

Будинок руйнується шаленими темпами



Тріщини будинку, який незабаром можуть знести / Фото "Апостроф"

Люди, які є власниками квартир в історичній будівлі, кажуть, що виселили їх з будинку "добровільно-примусово". Оскільки будівля перебувала в аварійному стані та жити в ній було небезпечно.

Вже після продажу квартир у будинку зняли батареї та вікна. Нібито для того, щоб довести його до аварійного стану.



Палі біля історичного будинку / Фото "Хмарочос"

За словами краєзнавця Антона Короба, будинок на вулиці Володимирській, 93 вже фактично приречений. Його не внесли до переліку об'єктів культурної спадщини.



Тріщини з'явилися після початку будівництва поблизу / Фото "Апостроф"

Проте будівля перебуває в центральній історичній місцевості Києва, де будівельні роботи мають узгоджуватись з Міністерством культури та інформаційної політики.



Проєкт, який збираються побудувати біля Володимирської, 93 / Ілюстрація archunion