Аварія за участю багатьох автівок сталася ввечері 20 січня на вулиці Басейній біля Бессарабського ринку у Києві. Першопричиною зіткнення машин є комунальний колапс.

Після прориву водопроводу на дорозі, яка починається одразу після невеликого спуску, утворилася ожеледь, повідомляє dtp.kiev.ua. Прибрати її комунальники, судячи з усього не встигли.

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Через кригу кілька водіїв втратили керування машинами та не змогли уникнути зіткнень.

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Спочатку зіштовхнулися Mercedes, Ford, Hyundai та Mitsubishi. На досить вузькій ділянці дороги, яку огородили паркувальними стовпчиками, в умовах ожеледиці вони не змогли роз'їхатися. Через особливості умови ділянки, де сталася аварія, рухалися всі учасники аварії не швидко. Тому обійшлося без постраждалих.

Збільшилася кількість учасників цієї аварії за кілька хвилин. Під час об'їзду ділянки, де зіштовхнулися машини, притерлися військовий "ЗІЛ" та легковик Renault.

На місці працювали патрульній поліцейські. Вони з'ясовуватимуть, хто саме винний у масштабній ДТП у центрі столиці.



На Басейній вулиці зіштовхнулися 6 машин / Фото Магнолії ТВ