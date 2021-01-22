Аварія сталася вночі 22 січня на вулиці Володимирській у Києві. Водій служби таксі Bolt не впорався з керуванням та виїхав з дороги на пішохідну зону.

На місці події працювали працівники патрульної поліції. Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua. Дивіться також У Львові водій повалив електроопору та втік, лишивши своє авто: його розшукує поліція – фото Водій машини не отримав серйозних травм. Що відомо про аварію за участю таксі на Володимирській у Києві

Водій служби таксі вилетів з дороги / Фото dtp.kiev.ua Аварія сталася вночі біля червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За попередніми даними, водій втратив контроль над машиною через те, що заснув за кермом.

Skoda Fabia при цьому вкрай серйозно постраждала. Через дотичне зіткнення зі стовпом у неї вщент зруйнована ліва сторона машини. Чи порушив насправді таксист правила дорожнього руху, з'ясовуватимуть слідчі. Якщо водія Bolt визнають винним, йому загрожує штраф.

Внаслідок аварії важких травм ніхто не отримав / Фото dtp.kiev.ua