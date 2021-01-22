У центрі Києва таксист вилетів з дороги та розбив автівку: фото
Таксист вщент розніс ліву сторону машини / dtp.kiev.ua
Аварія сталася вночі 22 січня на вулиці Володимирській у Києві. Водій служби таксі Bolt не впорався з керуванням та виїхав з дороги на пішохідну зону.
На місці події працювали працівники патрульної поліції. Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.
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Водій машини не отримав серйозних травм.
Що відомо про аварію за участю таксі на Володимирській у Києві
Водій служби таксі вилетів з дороги / Фото dtp.kiev.ua
- Аварія сталася вночі біля червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- За попередніми даними, водій втратив контроль над машиною через те, що заснув за кермом.
- Skoda Fabia при цьому вкрай серйозно постраждала. Через дотичне зіткнення зі стовпом у неї вщент зруйнована ліва сторона машини.
Чи порушив насправді таксист правила дорожнього руху, з'ясовуватимуть слідчі. Якщо водія Bolt визнають винним, йому загрожує штраф.
Внаслідок аварії важких травм ніхто не отримав / Фото dtp.kiev.ua
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