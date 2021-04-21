Жорстка аварія сталася вдень 20 квітня у Шевченківському районі Києва. Жінка, яка їхала тротуаром, на повній швидкості знесла дівчину-пішохода.

На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини ДТП. За фактом події відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, які призвели до аварії.

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За попередніми даними, ПДР порушила власниця велосипеда. З кваліфікацією її порушення поліцейські розберуться лише після того, як медики оцінять ступінь важкості травм постраждалої.

Що відомо про аварію за участю велосипедистки у Києві

ДТП сталася на перехресті вулиць Прорізна та Грінченка.

Судячи з відео аварії, велосипедистка їхала тротуаром на великій швидкості.

Жінка при цьому стояла та розмовляла зі знайомим.

За секунду до зіткнення чоловіка намагався відтягнути жінку, але не встиг.

Велосипедистка знесла дівчину та впала на неї. Від удару потерпіла зазнала досить серйозних травм. Її довелося госпіталізувати.

Травми отримала й велосипедистка, яка полетіла на асфальт через кермо.

Згідно з правилами дорожнього руху, їздити тротуарами та пішохідними доріжками можуть лише діти до 7 років та під наглядом дорослих. Тож, окрім безпосередньо збиття пішохода власниця велосипеда ще й рухалася там, куди велосипедистам не можна.

Дивіться відео збиття велосипедисткою дівчини-пішохода: