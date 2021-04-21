На величезній швидкості: у центрі Києва велосипедистка знесла дівчину-пішохода – відео

Джерело:Київ оперативний
Жорстка аварія сталася вдень 20 квітня у Шевченківському районі Києва. Жінка, яка їхала тротуаром, на повній швидкості знесла дівчину-пішохода.
На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини ДТП. За фактом події відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, які призвели до аварії.
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Травми отримала й велосипедистка, яка полетіла на асфальт через кермо.Згідно з правилами дорожнього руху, їздити тротуарами та пішохідними доріжками можуть лише діти до 7 років та під наглядом дорослих. Тож, окрім безпосередньо збиття пішохода власниця велосипеда ще й рухалася там, куди велосипедистам не можна.
Дивіться відео збиття велосипедисткою дівчини-пішохода: