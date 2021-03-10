Аварія, яка могла призвести до трагічних наслідків, сталася ввечері 10 березня на Володимирській вулиці у Києві. Елітний Lexus виїхав з дороги, пронісся тротуаром та опинився у клумбі біля будинку.

На щастя, на момент виїзду позашляховика з проїзної частини на тротуарі поряд не було нікого з пішоходів.

Дивіться також В Ужгороді винний у смертельній ДТП сказав останнє слово і втік зі зали суду

То ж, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Окрім гаманця водія Lexus, якому доведеться ремонтувати свою машину.

Що відомо про ДТП за участю Lexus у центрі Києва

Внаслідок чого сталася аварія, наразі невідомо.

За попередніми даними, у чоловіка, який був за кермом автівки, ознаки сп'яніння відсутні.

Серйозних ушкоджень будівля не отримала. Лише деякі з мармурових плит тріснули.

У Lexus постраждав передній бампер.

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Патрульні складають протокол щодо водія за статтею про порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП.

Інспектори намагатимуться встановити всі обставини події. Якщо суд визнає чоловіка винним у скоєнні аварії йому загрожує 340 гривень штрафу або навіть позбавлення права керування автівкою на термін від 6 місяців до року.



Водій Lexus нібито був тверезим / Фото "Києва оперативного"