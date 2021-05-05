На місці події працювали слідчі та медики швидкої. Лікарі оглянули потерпілого та надали йому першу допомогу. Однак через сильну кровотечу чоловіка довелося госпіталізувати.
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Скоріш за все, життя кур'єру врятував захисний шолом.
Що відомо про аварію за участю кур'єра Glovo у Києві
Водій "німця" не пропустив кур'єра / Фото dtp.kiev.ua
- Власник легковика, як стверджують свідки інциденту, повертав фактично через 3 смуги. Робити це забороняють правила дорожнього руху.
- Коли іномарка майже почала перетинати смугу для руху громадського транспорту, у неї влетів мопед.
- Від удару пілот вилетів з-за керма та пробив головою заднє скло автівки.
Від смерті кур'єра врятував шолом / Фото dtp.kiev.ua
Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця зіткнення кур'єра Glovo та Audi у центрі Києва: