На місці події працювали слідчі та медики швидкої. Лікарі оглянули потерпілого та надали йому першу допомогу. Однак через сильну кровотечу чоловіка довелося госпіталізувати.

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Скоріш за все, життя кур'єру врятував захисний шолом.

Що відомо про аварію за участю кур'єра Glovo у Києві



Водій "німця" не пропустив кур'єра / Фото dtp.kiev.ua

Власник легковика, як стверджують свідки інциденту, повертав фактично через 3 смуги. Робити це забороняють правила дорожнього руху.

Коли іномарка майже почала перетинати смугу для руху громадського транспорту, у неї влетів мопед.

Від удару пілот вилетів з-за керма та пробив головою заднє скло автівки.



Від смерті кур'єра врятував шолом / Фото dtp.kiev.ua

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця зіткнення кур'єра Glovo та Audi у центрі Києва: