Повертав через 3 смуги: у центрі Києва водій збив кур'єра Glovo – відео

Чергова ДТП за участю кур'єра Glovo сталася у Києві на вулиці Саксаганського 5 травня. Внаслідок аварії пілот мопеда отримав досить серйозні травми.

На місці події працювали слідчі та медики швидкої. Лікарі оглянули потерпілого та надали йому першу допомогу. Однак через сильну кровотечу чоловіка довелося госпіталізувати.

Дивіться також У Харкові Lexus протаранив авто копів та Mazda: двом водіям повідомили про підозру

Скоріш за все, життя кур'єру врятував захисний шолом.

Що відомо про аварію за участю кур'єра Glovo у Києві



Водій "німця" не пропустив кур'єра / Фото dtp.kiev.ua

Власник легковика, як стверджують свідки інциденту, повертав фактично через 3 смуги. Робити це забороняють правила дорожнього руху.

Коли іномарка майже почала перетинати смугу для руху громадського транспорту, у неї влетів мопед.

Від удару пілот вилетів з-за керма та пробив головою заднє скло автівки.



Від смерті кур'єра врятував шолом / Фото dtp.kiev.ua

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця зіткнення кур'єра Glovo та Audi у центрі Києва: