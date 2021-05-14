Згідно з даними КМДА, аварія сталася через прорив труби тепло- та водопостачання. Це призвело до провалу асфальту на виїзді з будинку та масштабного потопу по всій Пушкінській вулиці.

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Наразі комунальники намагаються усунути пошкодження тепломережі.

4 будинки залишилися без гарячої води



Окріп витікав з дири у асфальті / Фото Укрінформу

Черговий комунальний колапс стався у Шевченківському районі столиці близько 9:00. Гаряча вода з труби розмила землю та пробила асфальтне покриття.

Майже 2 години після цього окріп витікав вулицею та заливав бруківку тротуару та асфальт дороги багнюкою.

Працівники Київтеплоенерго були вимушені відключити від постачання гарячої води 4 будинки.

О 10:55 аварійна бригада локалізувала місце пошкодження. Ремонтні роботи тривають.



Вода залила цілу вулицю / Фото Укрінформу

Трубопровід, на якому сталася аварія, був прокладений ще у 1951 році. З того часу ніяких замін конструкцій на цій ділянці комунальники не робили.

Дивіться відео потопу на вулиці Пушкінській у Києві: