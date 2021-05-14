Комунальний колапс: у центрі Києва вулицю залило окропом та багнюкою – відео

14 травня 2021 , 10:09
Читать новость на русском

Джерело:

КМДА

У Києві на вулиці Пушкінській, 22А стався масштабний потоп. Через комунальну аварію 14 травня центр столиці залило потоками гарячої води.

Згідно з даними КМДА, аварія сталася через прорив труби тепло- та водопостачання. Це призвело до провалу асфальту на виїзді з будинку та масштабного потопу по всій Пушкінській вулиці.

Дивіться також Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на 46%: якою є заборгованість українців

Наразі комунальники намагаються усунути пошкодження тепломережі.

4 будинки залишилися без гарячої води


Окріп витікав з дири у асфальті / Фото Укрінформу

  • Черговий комунальний колапс стався у Шевченківському районі столиці близько 9:00. Гаряча вода з труби розмила землю та пробила асфальтне покриття.
  • Майже 2 години після цього окріп витікав вулицею та заливав бруківку тротуару та асфальт дороги багнюкою.
  • Працівники Київтеплоенерго були вимушені відключити від постачання гарячої води 4 будинки.
  • О 10:55 аварійна бригада локалізувала місце пошкодження. Ремонтні роботи тривають.


Вода залила цілу вулицю / Фото Укрінформу

Трубопровід, на якому сталася аварія, був прокладений ще у 1951 році. З того часу ніяких замін конструкцій на цій ділянці комунальники не робили. 

Дивіться відео потопу на вулиці Пушкінській у Києві: 

Автор: Олексій Чибісов