Комунальний колапс: у центрі Києва вулицю залило окропом та багнюкою – відео

У Києві на вулиці Пушкінській, 22А стався масштабний потоп. Через комунальну аварію 14 травня центр столиці залило потоками гарячої води.
Згідно з даними КМДА, аварія сталася через прорив труби тепло- та водопостачання. Це призвело до провалу асфальту на виїзді з будинку та масштабного потопу по всій Пушкінській вулиці.
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Наразі комунальники намагаються усунути пошкодження тепломережі.
4 будинки залишилися без гарячої води
Окріп витікав з дири у асфальті / Фото Укрінформу
- Черговий комунальний колапс стався у Шевченківському районі столиці близько 9:00. Гаряча вода з труби розмила землю та пробила асфальтне покриття.
- Майже 2 години після цього окріп витікав вулицею та заливав бруківку тротуару та асфальт дороги багнюкою.
- Працівники Київтеплоенерго були вимушені відключити від постачання гарячої води 4 будинки.
- О 10:55 аварійна бригада локалізувала місце пошкодження. Ремонтні роботи тривають.
Вода залила цілу вулицю / Фото Укрінформу
Трубопровід, на якому сталася аварія, був прокладений ще у 1951 році. З того часу ніяких замін конструкцій на цій ділянці комунальники не робили.
Дивіться відео потопу на вулиці Пушкінській у Києві: