Спецоперацію за участю бійців КОРДу провели ввечері 29 квітня правоохоронці у Печерському районі Києва. Поліцейські затримали членів угруповання, які виявилися громадянами інших країн.

За даними слідчих, зловмисники займалися вимаганням грошей в іноземців та осіб без громадянства. Чоловіки нібито застосовували фізичну силу щодо потерпілих, а також загрожували їх сім'ям.

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Вимагачів затримали після отримання ними грошей.

Поклали обличчям у підлогу

Слідчі поліції відстежували зловмисників та дочекалися, доки вони завершили свій злочин.

Коли ж правоохоронці задокументували факт отримання грошей, за справу взялися спецпризначенці.

Бійці КОРДу підбігли до приміщення, звідки вийшли підозрювані та поклали їх обличчям у підлогу.

Затриманими виявилися громадяни однієї з країн кавказського регіону. Поліцейські кажуть, що фігуранти кримінального провадження виявляли іноземців та казали їм про необхідність повернення неіснуючого боргу. Зловмисники погрожували сім'ям потерпілих, а у разі відмови – застосовували фізичне насилля.

Обом чоловікам вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром суд обиратиме їм запобіжні заходи. Прокурори проситимуть про утримання під вартою.

Дивіться відео затримання іноземців у Києві: