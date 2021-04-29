Вимагали гроші за неіснуючі борги: у центрі Києва затримали банду іноземців – відео

Спецоперацію за участю бійців КОРДу провели ввечері 29 квітня правоохоронці у Печерському районі Києва. Поліцейські затримали членів угруповання, які виявилися громадянами інших країн.
За даними слідчих, зловмисники займалися вимаганням грошей в іноземців та осіб без громадянства. Чоловіки нібито застосовували фізичну силу щодо потерпілих, а також загрожували їх сім'ям.
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Затриманими виявилися громадяни однієї з країн кавказського регіону. Поліцейські кажуть, що фігуранти кримінального провадження виявляли іноземців та казали їм про необхідність повернення неіснуючого боргу. Зловмисники погрожували сім'ям потерпілих, а у разі відмови – застосовували фізичне насилля.
Обом чоловікам вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром суд обиратиме їм запобіжні заходи. Прокурори проситимуть про утримання під вартою.
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Дивіться відео затримання іноземців у Києві: