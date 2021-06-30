Як зазначили у ДСНС Києва, рятувальники загасили пожежу о 17:25, через 12 хвилин після загоряння. Втім, машина отримала серйозні пошкодження.

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На місці події працювали 15 вогнеборців, а також слідчі поліції.

Що відомо про пожежу у Mercedes в центрі Києва



Рятувальники швидко загасили пожежу / Фото dtp.kiev.ua

Як стверджують свідки інциденту, загоряння сталося у передній частині елітного та нового автомобіля.

Коли вогонь охопив машину, її водій вибіг із салону та втік у невідомому напрямку.

Вогонь намагалися загасити за допомогою вогнегасників очевидці інциденту.

Кому саме належала автівка, невідомо.



Водій автівки втік / Фото dtp.kiev.ua

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, через що саме виникла пожежа. За даними спільноти "Київ оперативний", деякі перехожі кажуть, що невідомий поцілив у машину пляшкою із горючою сумішшю.

Якщо інформація про злочин підтвердиться, поліцейські кваліфікують інцидент як знищення чужого майна.

Дивіться відео з місця загоряння Mercedes біля офісу "Нафтогазу" у Києві: