Під офісом "Нафтогазу": у центрі Києва згорів Mercedes, його власник втік – відео
Джерело:ДСНС Києва
Серйозна пожежа сталася на вулиці Богдана Хмельницького у Києві о 17:13 30 червня. Елітний Mersedes загорівся безпосередньо під час руху. Внаслідок інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав.
Як зазначили у ДСНС Києва, рятувальники загасили пожежу о 17:25, через 12 хвилин після загоряння. Втім, машина отримала серйозні пошкодження.
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Що відомо про пожежу у Mercedes в центрі Києва
Рятувальники швидко загасили пожежу / Фото dtp.kiev.ua
- Як стверджують свідки інциденту, загоряння сталося у передній частині елітного та нового автомобіля.
- Коли вогонь охопив машину, її водій вибіг із салону та втік у невідомому напрямку.
- Вогонь намагалися загасити за допомогою вогнегасників очевидці інциденту.
- Кому саме належала автівка, невідомо.
Водій автівки втік / Фото dtp.kiev.ua
Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, через що саме виникла пожежа. За даними спільноти "Київ оперативний", деякі перехожі кажуть, що невідомий поцілив у машину пляшкою із горючою сумішшю.
Якщо інформація про злочин підтвердиться, поліцейські кваліфікують інцидент як знищення чужого майна.
Дивіться відео з місця загоряння Mercedes біля офісу "Нафтогазу" у Києві: