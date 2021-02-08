Досить дивна ДТП сталася вдень 8 лютого в Печерському районі Києва. Водійка позашляховика Toyota вчинила одразу дві аварії за 5 хвилин.

Порушницю правил дорожнього руху можуть оштрафувати на 340 гривень, а також позбавити права керування автівками на 6 місяців або рік.

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Для цього суд має визнати її винною у скоєнні аварії.

Повернулася до машини та врізалася ще раз

Як стверджують інспектори патрульної поліції, ДТП сталася на перетині вулиць Новогоспітальної та Євгена Коновальця.

Водійка Toyota не дотрималася безпечної дистанції та в'їхала в іншу Toyota, яка рухалася попереду.

Власниця першого "японця" вийшла з машини, але за кілька хвилин повернулася до неї та знову влетіла у ту саму Toyota.

На цей раз ушкоджених автівок стало вже більше. Toyota, який виштовхнула жінка, зачепила Lexus та Chevrolet.

На порушницю правил дорожнього руху склали адміністративний протокол. Сама власниця машини пояснила, що після першої аварії "розгубилася".

Дивіться відео подвійної ДТП у Києві: