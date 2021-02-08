У центрі Києва жінка двічі протаранила одну й ту саму автівку: епічне відео

Джерело:Патрульна поліція Києва
Досить дивна ДТП сталася вдень 8 лютого в Печерському районі Києва. Водійка позашляховика Toyota вчинила одразу дві аварії за 5 хвилин.
Порушницю правил дорожнього руху можуть оштрафувати на 340 гривень, а також позбавити права керування автівками на 6 місяців або рік.
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На порушницю правил дорожнього руху склали адміністративний протокол. Сама власниця машини пояснила, що після першої аварії "розгубилася".
Дивіться відео подвійної ДТП у Києві: