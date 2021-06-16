Допомагати йому довелося лікарям та рятувальникам. Бійці ДСНС, які прибули на місце інциденту, з'ясували, що обвал плити перекриття стався на першому поверсі багатоповерхівки.

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Потерпілий внаслідок цього опинився у підвальному приміщенні. У нього була зламана нога.

Чинив опір рятувальникам



Рятувальники передали потерпілого медикам / Фото dtp.kiev.ua

Надзвичайна подія сталася на вулиці Бульварно-Кудрявська, 45Б. Рятувальники про неї дізналися о 11:09.

Діставати потерпілого ДСНСники вирішили безпосередньо з підвалу. Для цього їм довелося зрізати замок на двері.

Після цього 47-річного чоловіка на ношах винесли з приміщення та передали лікарям.

За даними пабліка dtp.kiev.ua, потерпілий перебував у не зовсім тверезому стані та чинив опір як рятувальникам, так і медикам.



Чоловік провалився у підвал разом із частиною плити / Фото dtp.kiev.ua

Мешканця квартири, де стався інцидент, довелося госпіталізувати для надання допомоги.

За непідтвердженою інформацією, підлога у ванній кімнаті житла чоловіка перебувала в аварійному стані дуже давно.