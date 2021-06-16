У центрі Києва в житловому будинку стався обвал підлоги: фото

Надзвичайна подія сталася у Шевченківському районі Києва 16 червня близько 11:00. Чоловік, який перебував у ванній кімнаті, отримав травму через частковий обвал підлоги.

Допомагати йому довелося лікарям та рятувальникам. Бійці ДСНС, які прибули на місце інциденту, з'ясували, що обвал плити перекриття стався на першому поверсі багатоповерхівки.

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Потерпілий внаслідок цього опинився у підвальному приміщенні. У нього була зламана нога.

Чинив опір рятувальникам



Рятувальники передали потерпілого медикам / Фото dtp.kiev.ua

Надзвичайна подія сталася на вулиці Бульварно-Кудрявська, 45Б. Рятувальники про неї дізналися о 11:09.

Діставати потерпілого ДСНСники вирішили безпосередньо з підвалу. Для цього їм довелося зрізати замок на двері.

Після цього 47-річного чоловіка на ношах винесли з приміщення та передали лікарям.

За даними пабліка dtp.kiev.ua, потерпілий перебував у не зовсім тверезому стані та чинив опір як рятувальникам, так і медикам.



Чоловік провалився у підвал разом із частиною плити / Фото dtp.kiev.ua

Мешканця квартири, де стався інцидент, довелося госпіталізувати для надання допомоги.

За непідтвердженою інформацією, підлога у ванній кімнаті житла чоловіка перебувала в аварійному стані дуже давно.