У центрі Києва знайшли підозрілий предмет: деталі, фото з місця
У центрі Києва знайшли підозрілий предмет / Телеграм Патрульної поліції Києва
Правоохоронці 6 лютого виявили в Києві, на вулиці Січових Стрільців підозрілий предмет. Наразі рух цією вулицею припинили.
Джерело:Патрульна поліція Києва
Про дивну знахідку повідомила Патрульна поліція Києва. Через виявлений підозрілий предмет припинили рух вулицею Січових Стрільців, 17.
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Що відомо про підозрілий предмет
На місце вже викликали фахівців. Крім того, правоохоронці охороняють місце події задля безпеки місцевих жителів.
Наразі інших деталей про знайдений предмет не повідомляють.
У Києві перекрили рух вулицею Січових Стрільців / Фото Патрульної поліції
Знайшли підозрілий предмет на вулиці Січових Стрільців: дивіться карту
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