У центрі Києва знайшли підозрілий предмет: деталі, фото з місця

Правоохоронці 6 лютого виявили в Києві, на вулиці Січових Стрільців підозрілий предмет. Наразі рух цією вулицею припинили.

Про дивну знахідку повідомила Патрульна поліція Києва. Через виявлений підозрілий предмет припинили рух вулицею Січових Стрільців, 17.

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Що відомо про підозрілий предмет

На місце вже викликали фахівців. Крім того, правоохоронці охороняють місце події задля безпеки місцевих жителів.

Наразі інших деталей про знайдений предмет не повідомляють.

1 лютого стало відомо про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві. Пасажирів тоді не пускали в будівлю вокзалу. Однак через годину стало відомо, що інформація рейкова, а поліція затримала так званого "мінера".



У Києві перекрили рух вулицею Січових Стрільців / Фото Патрульної поліції

Знайшли підозрілий предмет на вулиці Січових Стрільців: дивіться карту