У центрі Києва через порив мережі без тепла й води залишилось 86 будинків

У Києві 8 лютого поблизу Лаври прорвало мережу. 86 будинків у центрі Києва без тепла і води.

Аварія сталася близько 2-ї години ночі на вулиці Лаврській, 13.

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Зазначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і проводить ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця дня.

У КМДА наголосили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому – у 1987році.

Там також підкреслили, що у Києві 80% теплових мереж вже вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Нагадаємо, що у Києві сьогодні сильний мороз, також столицю накрило снігом.