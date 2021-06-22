У храмовій крамничці зауважили, що кіоск відкрили ще декілька місяців тому. Наразі прибуток – ще невеликий. Водночас всі отримані гроші витрачають на закупівлю їжі для бездомних громадян.

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Мета – популяризувати розкопки нашого храму, який зараз знаходиться в процесі відродження. Його називали "Київський Єрусалим",

– розповіли у крамничці.

Наразі на розкопках проводять екскурсії. Щоб запрошувати туди людей, посеред вулиці відкрили кіоск. Згодом вирішили: щоб співробітник храму не сидів там просто так, можна продавати каву.

Постійного баристи наразі немає. Водночас вже невдовзі ним стане один з місцевих священників. За словами церковників, це звична європейська практика, коли священники мають іншу роботу.

Представники храму розповіли, що кава у них – дуже смачна, а ціни не кусаються.

Водночас у кіоску спростували інформацію про відкриття мережі таких кав'ярень. Цей кіоск – єдиний і унікальний.

Асортимент кав'ярні

Наразі в асортименті "Храмових смаколиків та кави" є еспресо, американо, капучино та лате.

Окрім того, можна придбати імбирне печиво, яке випікає матінка одного зі священників.

У спеку людем безплатно пропонують холодну воду.

У кав'ярні зауважили, що воду у кавомашину заливають якісну та очищену.

Зверніть увагу! Інформація про церковну кав'ярню набула розголосу у червні 2021 року. Тоді місцева жителька опублікувала у соцмережі світлину кіоску. Користувачі мережі відразу зацікавилися закладом.

Кав'ярня "Храмові смаколики та кава": дивіться відео