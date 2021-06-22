Еспресо, капучино та ласощі: у церкві пояснили мету створення храмової кав'ярні

У київському храмі Феодора Освяченого заявили, що кіоск під назвою "Храмові смаколики та кава" на вулиці Овруцькій відкрили з благородною метою. Це має популяризувати розкопки святині.
У храмовій крамничці зауважили, що кіоск відкрили ще декілька місяців тому. Наразі прибуток – ще невеликий. Водночас всі отримані гроші витрачають на закупівлю їжі для бездомних громадян.
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Мета – популяризувати розкопки нашого храму, який зараз знаходиться в процесі відродження. Його називали "Київський Єрусалим",
– розповіли у крамничці.
Наразі на розкопках проводять екскурсії. Щоб запрошувати туди людей, посеред вулиці відкрили кіоск. Згодом вирішили: щоб співробітник храму не сидів там просто так, можна продавати каву.
Постійного баристи наразі немає. Водночас вже невдовзі ним стане один з місцевих священників. За словами церковників, це звична європейська практика, коли священники мають іншу роботу.
Представники храму розповіли, що кава у них – дуже смачна, а ціни не кусаються.
Водночас у кіоску спростували інформацію про відкриття мережі таких кав'ярень. Цей кіоск – єдиний і унікальний.
Асортимент кав'ярні
- Наразі в асортименті "Храмових смаколиків та кави" є еспресо, американо, капучино та лате.
- Окрім того, можна придбати імбирне печиво, яке випікає матінка одного зі священників.
- У спеку людем безплатно пропонують холодну воду.
- У кав'ярні зауважили, що воду у кавомашину заливають якісну та очищену.
Кав'ярня "Храмові смаколики та кава": дивіться відео