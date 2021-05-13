Копію заяви щодо цін оприлюднили на сторінках "Київського метрополітену" та "Київпастрансу". Там мовиться, що минулого року збиток столичного метро становив 1 мільярд 175 мільйонів гривень.
Теж про метро Місцева влада заявляє, що уряд змушує її піднімати ціни на проїзд у маршрутках
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Відповідно до останніх розрахунків підприємств, собівартість перевезення 1 пасажира у 2021 році становитиме 20,04 гривні. А економічно обґрунтована вартість проїзду в метро – 21,05 гривні.
Востаннє тариф у комунальному транспорті змінювався у 2018 році. Зайве говорити, що з того часу значно зросла вартість усіх груп товарів. наша ситуація вимагає негайного розв'язання проблеми,
– додали в заяві
У випадку не підняття ціни, метрополітен буде змушений скорочувати працівників, а також виплачувати зарплати не в повному обсязі. Також там кажуть, що можливе часткове відключення електроенергії в метро. Це може зменшити кількість транспорту, який буде працювати.
Однак цьому можна запобігти, якщо метрополітен отримає фінансову підтримку від міста. Необхідна сума для стабільної роботи – 1 мільярд 514 мільйонів.
Вартість інших видів транспорту
- Також провели підрахунки щодо інших видів транспорту.
- Собівартість поїздки одного пасажира в трамваї, тролейбусі та автобусі – 20,50 гривні.
- Економічно обґрунтованим назвали тариф – 25,18 гривні
- У міській електричці собівартість перевезення становить 71,72 гривні.
- А економічно обґрунтована – 78,90 гривні.
Якщо тарифи не підвищать, то "Київпастранс" просить виділити 2,477 мільярда гривень. Більшість цієї суми направлять на оплату послуг перевезення наземним транспортом.
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Профспілки також вимагають підвищення цін
Як повідомляє "РБК-Україна", члени Профспілки транспортників 13 травня вийшли на акцію протесту під Київраду. Там вони вимагають підняти вартість проїзду до 25 гривень.
Мітингарі принесли з собою плакати із закликами звернути на це увагу. Зокрема, на деяких із них пише "Наведіть порядок у цінах на проїзд", "Врятуйте транспортну систему", "Чесні тарифи - безпечний проїзд".
Акція протесту перевізників під КМДА / Фото "РБК-Україна"