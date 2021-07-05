Цінну ікону під виглядом кухонної дошки намагалися перевезти у США

Київські митники викрили незаконну спробу вивезення з України цінної ікони. "Смоленську Богородицю (Одигітрію)" задекларували як "вживану кухонну дошку".

Деталі незаконної схеми

Ікона прямувала міжнародним відправленням з Дніпропетровщини у Флориду. У декларації вона була зазначена, як "вживана кухонна дошка", однак митники вирішили перевірити посилку.

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Замість кухонного засобу митники виявили дерев'яну ікону з ознаками старовини. На полотні була зображена Богородиця з немовлям. Однак свідоцтва на вивезення ікони національного рівня значення не було.

Що відомо про ікону

Експерти Національного музею історії України, виявили, що "Смоленська Богородиця (Одигітрія)" датована ХІХ століттям. Її написав іконописець лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку.



"Смоленську Богородицю" намагалися незаконно вивезти у США / Колаж 24 каналу

Попри пошкодженні вогнем поверхні, ікона має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Її рекомендують включити до Музейного фонду України. Вивозити ікону за кордон можна лише для експонування і після проведення реставрації.

"Смоленську Богородицю" вилучили митники, а за фактом порушення склали протокол.