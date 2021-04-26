Цього тижня Київ може вийти з червоної зони, – Рубан

Джерело:24 канал
Ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві вже є досить стабільною. Через це у столиці можуть оголосити про пом'якшення карантинних вимог.
Про ймовірне покидання червоної зони карантину Києвом заявив в ефірі одного з телеканалів керівник Держпродспоживслужби Олег Рубан. За його словами, можливість пом'якшення карантинних вимог обумовлена зниженням всіх епідеміологічних параметрів.
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Як підкреслив Рубан, згідно з офіційною статистикою кількості захворювань на COVID-19 у Києві та показників госпіталізацій, Київ не може опинитися у жовтій зоні карантину.
Скоріш за все, Київ ще не буде готове перейти у жовту зону, тому у нас буде помаранчева,
– зазначив Рубан.
За словами керівника міністерства охорони здоров'я Максима Степанова, столицю точно виведуть з червоної зони карантину до кінця цього тижня.