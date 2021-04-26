Цього тижня Київ може вийти з червоної зони, – Рубан

Ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві вже є досить стабільною. Через це у столиці можуть оголосити про пом'якшення карантинних вимог.

Про ймовірне покидання червоної зони карантину Києвом заявив в ефірі одного з телеканалів керівник Держпродспоживслужби Олег Рубан. За його словами, можливість пом'якшення карантинних вимог обумовлена зниженням всіх епідеміологічних параметрів.

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За словами посадовця, всі показники, які затвердили у МОЗ для розподілення зон карантину, дозволяють говорити про запровадження не максимальних обмежень карантину.

Жовтої зони поки не буде

Як підкреслив Рубан, згідно з офіційною статистикою кількості захворювань на COVID-19 у Києві та показників госпіталізацій, Київ не може опинитися у жовтій зоні карантину.

Скоріш за все, Київ ще не буде готове перейти у жовту зону, тому у нас буде помаранчева,

– зазначив Рубан.

Згідно з рішенням Кабміну, обмеження адаптивного карантину помаранчевої зони нічим не відрізняються від тих вимог, які передбачає жовта.

За словами керівника міністерства охорони здоров'я Максима Степанова, столицю точно виведуть з червоної зони карантину до кінця цього тижня.