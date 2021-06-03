Відкриття станції метро "Мостицька" можна очікувати не раніше літа наступного року, повідомили в компанії "Київметробуд". Нагадаємо, що спочатку заявлялося, що ця станція й "Проспект Правди" будуть здані в експлуатацію до кінця 2021 року.

Цікаво Найсильніша людина планети Олексій Новіков встановив рекорд у київському метро: відео

Плани змінилися

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася у світі та в Україні, графік будівництва метро на Виноградар трохи порушено, пояснюють у підприємстві.

Графік буде зміщений, але поки ми не можемо назвати точну дату відкриття станцій. Швидше за все, це відбудеться навесні 2022 року,

– повідомили в "Київметробуді".

В підприємстві спростували інформацію про те, що нібито метро на Виноградар спеціально розвернули в інший бік, щоб лінія пройшла поруч з ЖК "Варшавський".

Так само в компанії заперечують інформацію про подорожчання проєкту будівництва метро на Виноградар.

Будівництво станції метро "Мостицька" / Фото "Київметробуд"

Куди вивозять землю

Всю землю після проходки тунелів вивозять на полігони, які розташовані у Пирогове й на Троєщині.

Порода вивозиться на спеціальні полігони, згідно з підписаними договорами. Наразі вивезено понад 65 тисяч тонн землі,

– повідомили в "Київметробуді".