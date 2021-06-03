Відкриття станції метро "Мостицька" можна очікувати не раніше літа наступного року, повідомили в компанії "Київметробуд". Нагадаємо, що спочатку заявлялося, що ця станція й "Проспект Правди" будуть здані в експлуатацію до кінця 2021 року.
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Плани змінилися
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася у світі та в Україні, графік будівництва метро на Виноградар трохи порушено, пояснюють у підприємстві.
Графік буде зміщений, але поки ми не можемо назвати точну дату відкриття станцій. Швидше за все, це відбудеться навесні 2022 року,
– повідомили в "Київметробуді".
- В підприємстві спростували інформацію про те, що нібито метро на Виноградар спеціально розвернули в інший бік, щоб лінія пройшла поруч з ЖК "Варшавський".
- Так само в компанії заперечують інформацію про подорожчання проєкту будівництва метро на Виноградар.
Будівництво станції метро "Мостицька" / Фото "Київметробуд"
Куди вивозять землю
Всю землю після проходки тунелів вивозять на полігони, які розташовані у Пирогове й на Троєщині.
Порода вивозиться на спеціальні полігони, згідно з підписаними договорами. Наразі вивезено понад 65 тисяч тонн землі,
– повідомили в "Київметробуді".
- Минулого року "Київгенплан" опублікував план розвитку метро у Києві. Протягом 5 – 7 років хотіли відкрити кілька нових станцій – серед них "Мостицька" та "Проспект Правди".
- На сайті КМДА з'явилась петиція назвати по-іншому станцію "Проспект Правди". Автор зазначає, що ця назва – символ комуністичної пропаганди. Втім, таку ініціативу кияни не підтримали, петиція набрала лише 249 голосів.